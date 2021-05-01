Son dakika: O yönetmeliğe “Kripto varlıklar” ibaresi | Karar Resmi Gazete'de...

Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.

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