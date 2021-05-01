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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: O yönetmeliğe “Kripto varlıklar” ibaresi | Karar Resmi Gazete'de...

Son dakika: O yönetmeliğe “Kripto varlıklar” ibaresi | Karar Resmi Gazete'de...

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresi eklendi. (Son dakika ekonomi haberleri)

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: O yönetmeliğe “Kripto varlıklar” ibaresi | Karar Resmi Gazete'de...

Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.

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