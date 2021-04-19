Son dakika | Türkiye'nin pazardaki payı büyüyor! İşte kritik tarih
Son dakika haberi...Odaş Enerji bünyesindeki Çan 2 Termik santrali borsaya geliyor. Yerli kömür santralinin halka arzında talep 21-22 Nisan’da toplanacak. Santralin yüzde 23.3’lük kısmına karşılık gelen paylar 3.90 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek.
Enerji sektöründe son günlerdeki halka arz furyasına Odaş Enerji bünyesindeki Çan 2 Termik Santrali de katılıyor. Yerli kömüre dayalı, 340 megavat kurulu güce sahip santralin halka arzında 21-22 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Önümüzdeki hafta başında Borsa İstanbul'da halka arzın tamamlanması bekleniyor. Santralin yüzde 23.23'lük kısmına karşılık gelen paylar 3.90 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Halka arz ile birlikte Çan 2 Termik A.Ş.'nin sermayesi 252.4 milyon TL'den 320 milyon TL'ye yükselecek. Halka arz öncesinde SABAH'ın sorularını yanıtlayan Odaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çan 2 Termik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay, yüksek talep gelmesi durumunda ek satış gerçekleştireceklerini belirterek, "Şirketimiz 67.590.000 adet pay sermaye artırım yolu ile 6.759.000 adet pay ise fazla talep gelmesi halinde ek satış ile birlikte toplamda 74.349.000 adet pay 3.90 fiyat ile halka arz edilecek. Toplam halka arz büyüklüğü böylece 289.961.100 TL olacak. Sermayemizde paylara yönelik bir imtiyaz hakkı bulunmuyor. Dolayısıyla halka arz edilecek paylarda da herhangi bir imtiyaz olmayacak" dedi.
BORÇ YÜKÜ AZALACAK
Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve bu kazanımın tüm pay sahiplerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin halka açılmadaki en önemli motivasyonları olduğunu anlatan Altay, "Halka arzdan sağlanacak gelir ile şirketin finansal yükünü daha da hafifleterek, bu değerin paydaşlarımızla kâr payı olarak, sürdürülebilir bir şekilde paylaşılmasını amaçlıyoruz. Çan 2 Termik Santralimizin yatırımı sırasında iki bankadan 2030 yılsonu vadeli proje finansmanı kredisi kullandık. 2020 yılsonu finansal tablolarına göre 1.6 milyar TL net borcumuz var. Santralin yatırımını Ağustos 2018'de tamamladık. Net borç/FAVÖK oranımız 2018 sonunda 28 çarpandı. 2020 yılsonunda 6.3 çarpanlı rakamlara kadar geriledi. Amacımız santralin borç yükünü azaltmak, ve temettüye odaklanan bir firma olmak" dedi. Altay, şirketin 2020'de 740 milyon TL ciro rakamına ulaştığını da vurguladı.
533 BİN HANEYE ELEKTRİK
Santralin 2 milyar kilovatsaat elektrik ürettiğini, 533 bin 333 hanenin elektrik ihtiyacını karşıladığını söyleyen Altay, yerli kömür santrallerinin yatırım miktarının diğerlerine göre 3'te bir oranında daha düşük olduğunu, borçluluğu az olan firmaların da avantajlı olduğunu anlattı. Santralde çevreyle ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Altay, şöyle konuştu: "Baca Gazı Arıtma Sistemi'ni kurarken Avusturya'da bir santralin türbin, kazan gibi ekipmanlarını alıp, buraya taşıdık. Daha sonra dünyanın bu konudaki en büyük şirketlerinden son teknoloji parçalarını alıp onları da monte ettik. Bu sistemler sayesinde Aralık 2019'da emisyon çevre iznini aldık. Türkiye'de 'Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne sahip nadir santrallerden birisiyiz. Devlet, çevre yatırımlarını tamamlayan santrallere elektrik fiyatlarında yüzde 3 fiyat teşviki veriyor."
ALTIN MADENİ İÇİN ÇED BEKLİYOR
KÜTAHYA Karaağaç'ta altın maden sahaları olduğunu, henüz işletmeye geçmediklerini anlatan Altay, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile ilgili çalışmalar sürüyor. ÇED çıktıktan sonra orayı da işletmeye alacağız" diye konuştu.
GAZ SANTRALİNİ ÖZBEKİSTAN'A TAŞIYOR
ODAŞ Enerji bünyesindeki Şanlıurfa'daki doğalgaz çevrim santralinin atıl durumda olduğunu, bunu söküp Özbekistan'a taşıyacaklarını söyleyen Altay, "Orada yatırıma ihtiyaç var. Biz de know-how'u taşıyacağız. Özbekistan 25 yıl alım garantisi veriyor. Yatırımı 6-7 ayda devreye sokmayı planlıyoruz" dedi.
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