Bilecik'te bulunan altın rezerviyle ilgili flaş gelişme! Üretim hedefi 7 ton

İmzaladığımız kredi sözleşmesi ve iş birliğiyle Ziraat Bankası'ndan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin proje finansman safhasından önceki hazırlık dönemine ilişkin kredi sağlanmış olacak. Yapacağımız maden yatırımımız en son teknoloji ile kurulacak olup, ülkemiz ve uluslararası standartlarda çevreye ve insana duyarlı bir işletme olarak faaliyetine devam edecek. Bu finansman ile projeye ait mühendislik ve inşaat çalışmalarına başlayacağız. 2 yıl içinde buradaki madenimizde üretime başlayarak Türk ekonomisine kazandıracağız" diye konuştu.