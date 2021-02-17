Son dakika: Halkbank'ta çifte gelişme! FETÖ’cü vatan hainleri bu haberlere üzülecek

Son dakika haberleri...ABD'nin FETÖ'cülerin sahte delilleriyle açtığı Halkbank davasında flaş gelişmeler art arda geliyor. FETÖ'cülerin dört gözle beklediği New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan Halkbank davası askıya alındı.

Halkbank'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etti. İkinci gelişme ise bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz bir başka davada yaşandı. Aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 876 müştekinin sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle banka aleyhine açtığı ve tazminat istediği hukuk davasında karar çıktı.