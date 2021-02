Son dakika: Halkbank'ta çifte gelişme! FETÖ’cü vatan hainleri bu haberlere üzülecek

DİĞER KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bir başka gelişme de New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nden geldi. FETÖ'cülerin dört gözle beklediği New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan Halkbank davası askıya alındı. Halkbank'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etti.