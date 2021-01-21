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Gözler Merkez Bankası’nın toplantısına çevrildi | Merkez Bankası faiz artıracak mı? Faizler düşecek mi?

2021 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Tüm gözler ’ndan çıkacak faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekonomistler faizlerin sabit kalacağı yönünde beklenti içerisindeyken olası bir artışın sürpriz olacağı değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yılın son toplantısında Merkez Bankası politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarmıştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Gözler Merkez Bankası’nın toplantısına çevrildi | Merkez Bankası faiz artıracak mı? Faizler düşecek mi?

Ekonomistler, bugünkü toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Analisti ve ekonomist , enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 15 civarını fazla aşmayacağı öngörüsü ile 'nin politika faizini bir süre bu seviyede tutacağı yönünde gösterdiğini dile getirdi.





Bürümcekçi, "Gerek hane halkı dolarizasyonunun devam etmesi gerekse enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin devam edebileceğini düşündüğümden TCMB'nin ılımlı bir faiz artışı (en fazla 100 baz puan) ile artırım sürecini sonlandırmasının mevcut dengeler açısından daha doğru olacağını düşünüyorum" yorumunda bulundu.


Araştırma Müdürü de kurum tahmininin politika faizinde değişim olmaması yolunda olduğunu söyledi.

Cumhuriyet (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

Karar metninde, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmişti.

TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.

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