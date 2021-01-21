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Merkez Bankası'nın faiz kararını piyasalara nasıl yansıyacak? Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 14:10
Güncelleme:21.01.2021 14:13
Son dakika haberine göre... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Peki piyasalar bu kararı nasıl okuyacak? Piyasalara nasıl yansıyacak? Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberine göre... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Peki piyasalar bu kararı nasıl okuyacak? Piyasalara nasıl yansıyacak? Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi.

Paksoy, "Zaten önemli ölçüde fiyatların içinde ama dolar / TL'de bakıyorum ok sınırlı minimal bir hareket o da 7.39'dan 7.41'e. Piyasa refleksi borsa tarafında zaten bugün yeni bir rekor kırdık beklentileri koruyacaktır. 2021 tamamı için Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal net bir program ortaya koydu yani şeffaf açık bir program ortaya koydu." dedi.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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