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Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Merkez Bankası faiz artıracak mı? Faizler düşecek mi?

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 10:32
Güncelleme:21.01.2021 11:00
Merkez Bankası 2021 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Tüm gözler Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekonomistler faizlerin sabit kalacağı yönünde beklenti içerisindeyken olası bir artışın sürpriz olacağı değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yılın son toplantısında Merkez Bankası politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarmıştı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası 2021 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Tüm gözler Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekonomistler faizlerin sabit kalacağı yönünde beklenti içerisindeyken olası bir artışın sürpriz olacağı değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yılın son toplantısında Merkez Bankası politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gözler Merkez Bankası’nın toplantısına çevrildi | Merkez Bankası faiz artıracak mı? Faizler düşecek mi? GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ | MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI? FAİZLER DÜŞECEK Mİ?
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