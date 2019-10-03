Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası hazır. Dengelenmeden sonra sıra değişimde. Türkiye ekonomisinde neler değişecek? Türkiye yeni ekonomi programındaki hedefine nasıl ulaşacak? Enflasyonla mücadelede öncelik ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tüm soruları A Haber & A Para ortak yayınında yanıtlıyor.

"TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇTİ"

Bakan Berat Albayrak, "Türkiye tarihi bir süreçten geçti. Bu noktada Türkiye'nin yaşadığı coğrafya ve bunun oluşturduğu tehditler Türkiye'ye ciddi etkileri oldu. Son bir yılda yaşananlardan çok ciddi kazanımlar elde ettik. Bugün geldiğimiz nokta enflasyon başta olmak üzere Türkiye beklentilerin asine çok önemli kazanımlar elde etti." ifadelerini kullanıldı.

"2 SEÇİME RAĞMEN..."

Berat Albayrak, Son bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamlara ulaştık. Türkiye geçmiş ekonomik reflekslerden daha çok ekonomik anlamda reflekslerini güçlendiriyor." dedi.