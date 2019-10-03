Çinli demiryolu şirketinden Türkiye hamlesi
Volkswagen'in Türkiye fabrikası haberi sonrası dünyanın en büyük yapı ve demiryolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, "Rekabetçi potansiyele sahip Türk şirketleriyle iş birliği yapılması gerektiği konusunda genel bir stratejimiz var. Çünkü Türk şirketlerinin demir yolu inşası konusunda iyi bir sicile sahip olduğunu biliyoruz. Kaynakları her alanda paylaşabilir, böylece burada proje yapmak için çok iyi bir takım oluşturabiliriz."
Yamin Bu, Türkiye'deki demir yolu potansiyeli ve olası iş birliklerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, demir yolları, metro ve yüksek hızlı tren hatlarını geliştirme noktasında oldukça istekli olduğunu ifade etti.
Bu, "Biz de dünyanın en büyük inşaat grubuyuz ve yüksek hızlı tren hattı yapımı konusunda çok tecrübeliyiz. Şirketimiz tarafından çok sayıda hızlı tren hattı inşa edildi ve Çin'deki demir yollarının üçte ikisinden de biz sorumluyuz." diye konuştu.
"OLDUKÇA DENEYİMLİYİZ"
Çin'in yanı sıra diğer ülkelerde de genişlemeyi sürdürdüklerini belirten Bu, Macaristan'ı Sırbistan'a bağlayan yüksek hızlı tren projesinin Macaristan bölümünü üstlendiklerini bildirdi.
Moskova'dan Kazan'a hızlı tren hattı için Ruslarla danışmanlık sözleşmesi yaptıklarını aktaran Bu, "Kışları çok soğuk geçen Çin'in kuzey bölgesinden oldukça karmaşık jeolojik koşullarla da başa çıkmak zorunda olduğumuz Tibet Platosu'na kadar birçok alanda yüksek hızlı demir yolları inşa ettik. Bu yüzden oldukça deneyimliyiz." ifadelerini kullandı.
"HÜKÜMET VE İŞ DÜNYASINDAKİ TÜM FIRSATLARI"
Yamin Bu, Türkiye pazarını iyi bir fırsat olarak gördüklerine işaret ederek, "Türkiye pazarında gerçekten büyük potansiyeller olduğunu görüyoruz. Burada demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hükumet ve iş dünyasındaki tüm fırsatları ve ortaklıkları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
ÇOK İYİ BİR TAKIM OLUŞTURABİLİRİZ
Şirketin Türkiye'ye yönelik şu an için özel bir planı olmadığını aktaran Bu, "Rekabetçi potansiyele sahip Türk şirketleriyle iş birliği yapılması gerektiği konusunda genel bir stratejimiz var. Çünkü Türk şirketlerinin demir yolu inşası konusunda iyi bir sicile sahip olduğunu biliyoruz. Kaynakları her alanda paylaşabilir, böylece burada proje yapmak için çok iyi bir takım oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.
Bu, Türkiye ile Çin hükumeti arasında demir yolu konusunda olası iş birliğine ilişkin de, "Türkiye ve Çin hükumeti arasında genel iş birliği çerçevesinde müzakere yapıldığını anlıyoruz. Sanırım hala müzakere ediyorlar. Fakat hükumet adına konuşmam doğru olmaz, ben burada sadece şirketimi temsil ediyorum." dedi.
"DEMİR YOLU TRANSİT SİSTEMLERİ..."
İstanbul'da geçen hafta düzenlenen "Çinli İşletmelerin Başarı Hikayeleri Fuarı"na katılmalarının da kendileri açısından önem taşıdığını vurgulayan Bu, şunları kaydetti:
"İstanbul'da gerçekleşen bu fuarda olmamızın sebebi burada büyük bir potansiyel görmemiz... Yerel pazara girmek istiyoruz. Gelecekte demir yolu yapımı, şehirler arası ve şehir içi demir yolu transit sistemleri için büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buradayız. Buradaki fırsatları keşfetmek istiyoruz."
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