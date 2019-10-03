Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı nasıl? Bakan Albayrak canlı yayında anlattı |Video

A Haber ve A Para ortak canlı yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcıların ilgilisinin artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Seçim iklimi bitti, siyasi belirsizlik yok oldu. Yatırımcıların ilgisi arttı. Türkiye doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda. AB, dışındaki pazarlarda ihracat sektörü artış yaşadı. Dengeleme süreci değişimi sert şekilde ortaya koyuyor. Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Bu ay cari denge açısından önemli." ifadelerini kullandı.