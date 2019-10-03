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03.10.2019
Son dakika: Bakan Albayrak: En kötü senaryoya karşı hazırız |Video
A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel piyasalardaki dalgalanmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "En kötü senaryoya karşı hazırız. Geçtiğimiz yıl başlayan yeni hükümet sistemiyle birlikte yapısal açıdan çok güçlü ve önemli değişikliklere imza attı" dedi.
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