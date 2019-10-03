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03.10.2019

Dolarizasyona karşı hangi önlemler alınacak? Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi: A Haber canlı yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Dolarizasyona karşı mücadele ile ilgili olarak, "Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika uygulayacağız. Bu ülkenin para birimi TL'dir. TL lehine adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı. İthalat noktasında, kuru artık akıllıca yönettiğini bu çerçevedeki süreçleri daha iyi yönettiğini görüyoruz. Bu anlamda bakınca sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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