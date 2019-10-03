Son dakika: Bakan Albayrak tarih verdi: Enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz." dedi.