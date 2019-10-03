Bakan Albayrak: Bu ay cari denge açısından önemli... |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Paketi (YEP) ile ilgili detayları anlattı. Bakan Albayrak "Bu ay cari denge açısından önemli bir ay..." ifadelerini kullandı.