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03.10.2019
Bakan Albayrak: Bu ay cari denge açısından önemli... |Video
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Paketi (YEP) ile ilgili detayları anlattı. Bakan Albayrak "Bu ay cari denge açısından önemli bir ay..." ifadelerini kullandı.
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