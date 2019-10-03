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03.10.2019

Bakan Albayrak'tan canlı yayında enflasyon açıklaması: Son bir yılda tarihi bir süreçten geçtik |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte tek hanelere indiğinin altını çizdi. "Son bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamlara ulaştık. Türkiye geçmiş ekonomik reflekslerden daha çok ekonomik anlamda reflekslerini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Albayrak "Türkiye tarihi bir süreçten geçti. Bu noktada Türkiye'nin yaşadığı coğrafya ve bunun oluşturduğu tehditler Türkiye'ye ciddi etkileri oldu. Son bir yılda yaşananlardan çok ciddi kazanımlar elde ettik. Bugün geldiğimiz nokta enflasyon başta olmak üzere Türkiye beklentilerin aksine çok önemli kazanımlar elde etti." dedi.

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