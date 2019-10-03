Bakan Albayrak'tan Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin açıklama:2020 yılında... |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellemesiyle ilgili son durumu anlattı. A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Albayrak, "Gümrük birliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Müzakereleri 2020 yılında daha çok somutlaştıracağız." ifadelerini kullandı.