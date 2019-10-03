Türkiye ABD ticari ilişkilerinde yeni dönem |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilikişlerdeki son duruma yönelik A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; "Türkiye- ABD ticari ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İstekli bir ABD tarafı var. ülkelerin menfaatleri var. Biz ticaret savaşlarında kazançlı çıkabilecek bir ülkeyiz. İki ülkenin ilişkilerinde, ticaret hacminde iki ülkenin menfaatine bir süreci takip etmeye çalışıyoruz. ABD bizden çok daha istekli durumda. Türkiye yatırım için muazzam bir ülke. Bulunduğu coğrafya itibariyle çok önemli fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.