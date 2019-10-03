Bir bankadan daha indirim kararı! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları!

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Bir bankadan daha indirim kararı geldi. Borçlarını kapatmak veya acil ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sorguluyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti, ING, QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç? Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi ve ekonomide iyiye giden göstergeler nedeniyle kredi faiz oranları hızla düşüyor. İşte, en güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!

İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında büyük düşüş sürüyor ve ihtiyaç kredisi faiz oranları sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü ve ekonomide süren olumlu hava etkisini gösterdi. Bankalar kredi faiz oranları için büyük indirimler yapıyor. Böylelikle vatandaşlar uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekebiliyor. Peki, tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç? Haberimizden Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti, ING ve diğer tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz…

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

Tüm bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...