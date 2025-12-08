Özel okulda skandal görüntü! Otizmli öğrencileri sıralara bağlayıp ders işlediler
Bursa’daki BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9–16 yaş arası özel gereksinimli çocukların bulunduğu okulda çekilen görüntüler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı.
OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİ BAĞLAYIP DERS İZLEDİLER
Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi. O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, "Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
"ÖĞRENCİLERİ İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLAR"
Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel, "Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya'da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve 'İçeri giremezsiniz, yasak' diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar" diye konuştu.
