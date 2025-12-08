08 Aralık 2025, Pazartesi

Özel okulda skandal görüntü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.12.2025 12:01
Güncelleme:08.12.2025 12:01
Bursa’daki BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9–16 yaş arası özel gereksinimli çocukların bulunduğu okulda çekilen görüntüler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
