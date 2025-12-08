08 Aralık 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Özel okulda skandal görüntü
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 08.12.2025 12:01
Güncelleme:08.12.2025 12:01
Güncelleme:08.12.2025 12:01
Bursa’daki BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9–16 yaş arası özel gereksinimli çocukların bulunduğu okulda çekilen görüntüler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.