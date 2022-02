Okullar ne zaman açılacak? 2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB 2. dönem ne zaman başlıyor?

SALGINA RAĞMEN BAŞARIYLA TAMAMLADIK

15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenimizin katılımıyla eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Böylece salgın sürecinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam ettirilmesi konusunda çok ciddi avantaj elde edeceğiz. Evlatlarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılığımızı her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz. Öğretmenlerimizle öğrencilerinin bir daha ayrı kalmaması, çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen başarılı şekilde tamamladık.