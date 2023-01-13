e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?
"e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda yarıyıl heyecanı yaşanırken sınav notları, devamsızlık bilgisi, karne ortalaması gibi detayların yer aldığı e-Okul, öğrenci ve veliler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Peki, e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?
"e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler, öğrencilerin notlarını, not ortalamalarını, devamsızlık, karne bilgilierini kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Peki, e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?
E-OKUL KAPANACAK MI?
Okullar, 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatilinde olacak. Dersler ise 20 Ocak günü tamamlanıyor. Birçok detayın görüntülenebildiği e-Okul sayfası ise karne günü ve sonrasında da aktif olacak. Veliler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-Okul giriş sayfasını kullanabilecek.
Öte yandan dönemin sonuna doğru öğremenlerin not girişlerinden kaynaklı yoğunluktan ötürü, öğrencilerin e-Okul sistemine girişte sorunlar yaşaması muhtemel.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Öğrencilerin durumunun aksine öğretmenlerin sisteme not giriş tarihleri ise karnelerin verilmesinden bir kaç gün önce sonlanmış olması bekleniyor.
E- OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME
E-Okul'dan öğrencilerin sınav bilgisi, öğrenci bilgileri, duyurular, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders bilgisi, sınav tarihleri gibi çeşitli detaylar görüntülenebiliyor.
e-Okul VBS'ye giriş yapmak için öğrenciye ait okul numarası T.C. kimlik numarası bilgileri gerekiyor.
Açılan ekranda VBS Güvenlik Kontrolü kısmında öğrenciye ait sorulara doğru yanıtlar verilerek sisteme giriş yapılır.
Sol tarafta bulunan menüden "Not Bilgisi" kısmı seçilerek öğrenciye ait birinci ve ikinci dönem notları görüntülenebilir.
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- e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?
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