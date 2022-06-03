E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...
E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her gün binlerce kişi tarafından sınav sonuçları, nakil sorgulama ve devamsızlık bilgisi için takip edilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı, öğrencinin performansı kontrol edilebiliyor. Peki, E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...
E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-Okul not giriş sistemi karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler notları öğrenebiliyor. Peki, E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. Karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor.
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
- Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
- E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
- Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
- Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?
- Devamsızlık durumları
- Yazılı notları
- Karne notları
- Aldığı belgeler
- Yılsonu notları
E OKUL NOT GİRİŞ KAPANDI MI?
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.
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- E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...
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