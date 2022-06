E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-Okul not giriş sistemi karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler notları öğrenebiliyor. Peki, E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...