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E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? E okul devamsızlık, not girişi devam ediyor mu? MEB VBS ile e okul giriş ekranı not görüntüleme

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? E okul devamsızlık, not girişi devam ediyor mu? MEB VBS ile e okul giriş ekranı not görüntüleme

E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e okul ne zaman kapanacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yakın zamanda sona erecek. Öğrenciler ve veliler karneler için detayları merak ediyor. Peki, E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? E okul devamsızlık, not girişi devam ediyor mu? MEB VBS ile e okul giriş ekranı not görüntüleme

E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? E okul devamsızlık, not girişi devam ediyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalıyor. Peki, E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? E okul devamsızlık, not girişi devam ediyor mu? MEB VBS ile e okul giriş ekranı not görüntüleme

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

e-Okul not girişinin ise karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E-okul VBS'ye öğrencinin; Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek girilebilir. E-okul' a mobil cihazlar üzerinden giriş yapılabilmektedir. E-Okul sisteminin amacı, velilerin çocuklarının bilgilerini bilmeleri ve öğrenmelerini sağlamaktır. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

E-OKUL'DAN KARNE NOTLARINA NASIL BAKILIR?

Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

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