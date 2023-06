"e-Okul devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor 2023? e-Okul sistemi not girme kapandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve velilerin haftalık ders programı, not bilgileri, devamsızlık gibi birçok detay ulaşabildiği e okul sisteminde not girişi her dönem karnelerden önce belirli tarihte kapanıyor. Peki, e-Okul devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor 2023? e-Okul sistemi not girme kapandı mı? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...