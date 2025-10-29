Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede

"CUMHURİYET BİZİZ"

Paylaşımında "Cumhuriyet biziz. Sınıfta, sahada, tarlada, sofrada… Emekte, azimde, bilgide, sevgide…Her adımda, her nefeste, her kalpte" ifadelerine yer veren Bakan Tekin, Cumhuriyet'in sadece bir tarih değil, emeğin, bilginin ve teknolojinin birleştiği bir gelecek vizyonu olduğuna dikkat çekti.