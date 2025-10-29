29 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Eğitim Haberleri

Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 16:21 Güncelleme: 29.10.2025 16:30
ABONE OL
Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet’in 102. yılı için yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet biziz” mesajını verdi. Bakan Tekin’in paylaştığı #CumhuriyetBurada adlı kısa film, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlandı. Öğrencilerin fikirleriyle yapay zeka destekli hazırlanan film, Cumhuriyet’in mirasını modern bir bakışla anlatırken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"CUMHURİYET BİZİZ"

YAPAY ZEKAYLA CUMHURİYET COŞKUSU

Bakan Tekin'in paylaştığı #CumhuriyetBurada adlı kısa film, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.

Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede

"CUMHURİYET BİZİZ"

Paylaşımında "Cumhuriyet biziz. Sınıfta, sahada, tarlada, sofrada… Emekte, azimde, bilgide, sevgide…Her adımda, her nefeste, her kalpte" ifadelerine yer veren Bakan Tekin, Cumhuriyet'in sadece bir tarih değil, emeğin, bilginin ve teknolojinin birleştiği bir gelecek vizyonu olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede

GENÇLER DİJİTAL ÇAĞI YAKALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Yapay Zeka Eğitimleri, öğrencilerin dijital çağın becerilerini kazanmasının yanı sıra, millî ve manevi değerlerle teknolojiyi buluşturan projelere de zemin hazırlıyor.

Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede

YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISIYLA DOKUNUŞ

Öğrencilerin kendi fikirleri ve yapay zeka destekli üretim araçlarıyla oluşturduğu kısa film, Cumhuriyet'in 102 yıllık mirasını yenilikçi bir bakış açısıyla anlattı.

O görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör