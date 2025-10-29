Cumhuriyet ruhuna dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi alan gençler sahnede
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet’in 102. yılı için yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet biziz” mesajını verdi. Bakan Tekin’in paylaştığı #CumhuriyetBurada adlı kısa film, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlandı. Öğrencilerin fikirleriyle yapay zeka destekli hazırlanan film, Cumhuriyet’in mirasını modern bir bakışla anlatırken sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
YAPAY ZEKAYLA CUMHURİYET COŞKUSU
Bakan Tekin'in paylaştığı #CumhuriyetBurada adlı kısa film, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.
"CUMHURİYET BİZİZ"
Paylaşımında "Cumhuriyet biziz. Sınıfta, sahada, tarlada, sofrada… Emekte, azimde, bilgide, sevgide…Her adımda, her nefeste, her kalpte" ifadelerine yer veren Bakan Tekin, Cumhuriyet'in sadece bir tarih değil, emeğin, bilginin ve teknolojinin birleştiği bir gelecek vizyonu olduğuna dikkat çekti.
GENÇLER DİJİTAL ÇAĞI YAKALIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Yapay Zeka Eğitimleri, öğrencilerin dijital çağın becerilerini kazanmasının yanı sıra, millî ve manevi değerlerle teknolojiyi buluşturan projelere de zemin hazırlıyor.
