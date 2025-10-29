Yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler hazırladı: Cumhuriyet biziz

29 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 16:24
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet’in 102. yılı için yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet biziz” mesajını verdi. Bakan Tekin’in paylaştığı #CumhuriyetBurada adlı kısa film, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlandı. Öğrencilerin fikirleriyle yapay zeka destekli hazırlanan film, Cumhuriyet’in mirasını modern bir bakışla anlatırken sosyal medyada büyük ilgi gördü.
