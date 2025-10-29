Yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler hazırladı: Cumhuriyet biziz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet’in 102. yılı için yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet biziz” mesajını verdi. Bakan Tekin’in paylaştığı #CumhuriyetBurada adlı kısa film, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapay zeka eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlandı. Öğrencilerin fikirleriyle yapay zeka destekli hazırlanan film, Cumhuriyet’in mirasını modern bir bakışla anlatırken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN