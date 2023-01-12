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ATA AÖF Sonuçlar her an Açıklanabilir! 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? Geçme notu kaç? Sonuç Sorgulama Ekranı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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ATA AÖF Sonuçlar her an Açıklanabilir! 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? Geçme notu kaç? Sonuç Sorgulama Ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? Geçme notu kaç? ATA AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarının önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor. Peki ATA AÖF geçme notu kaç? ATA AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, sonuçların genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.

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ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF geçme notu üniversite tarafından 35 olarak belirlendi. Öğrenciler 35 puanın altında bir not alırsa FF harfli ile dersten kalmış sayılıyor. FF notu alanlar dersi tekrar almak zorundadır.

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