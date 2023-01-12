ATA AÖF Sonuçlar her an Açıklanabilir! 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? Geçme notu kaç? Sonuç Sorgulama Ekranı

ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarının önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor. Peki ATA AÖF geçme notu kaç? ATA AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, sonuçların genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.