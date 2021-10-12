YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu seneye özel gerçekleştirilecek 140 baraj puanı tercihleri için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, YKS 140 puan tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar, taban puanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

2021 YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS 2. ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bu hafta içerisinde yayınlanması beklenen kılavuz ile birlikte tercih takvimi, boş kontenjanlar ve taban puan bilgilerinin belli olması bekleniyor.

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.