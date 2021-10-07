2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?

b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

TABAN PUAN KAÇ OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.