2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM yaptığı açıklamayla YKS ek tercih dönemi hakkında adaylar bilgi verdi. OBP adayların sonuçlarına yüklenirken, TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapacak. Peki; 170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor? 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar… 2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar bu tercih döneminde tercih yapamayacak. YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor? 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla adaylar tercih işlemlerini tamamlayabilecek. İlk iki tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar bu tercih döneminde şansını deneyecek. 2. ek tercih dönemi için araştırma ÖSYM'den merakla beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Peki; YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
YKS 2. EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.
KİMLER TERCİH YAPAMAZ?
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.
EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI KAÇ OLACAK?
Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
TABAN PUAN KAÇ OLACAK?
2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.
YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ek tercih ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 2. ek tercih süreci başlayacak. Kılavuzun 11-15 Ekim tarihleri arasında yayınlanacağı tahmin ediliyor.
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- 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
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