Açıköğretim üniversite öğrencileri dikkat! 2021-2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF'te eğitimini sürdüren öğrencilerin yeni dönem kayıtları devam ediyor. Henüz kayıt yenileme yapamayan öğrencilerin kısa sürede kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi takvimine göre kayıt yenilemede son viraja girildi. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte kayıt sürecine ilişkin tüm detaylar...
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi kayıt süreci devam ediyor. 27 Eylül'de başlayan kayıt yenilemede son aşamaya gelindi. Güz dönemi sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
27 Eylül'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. 2021-2022 güz dönemi ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile bu tarihler arasında kayıt yenileme yapabilecek.
DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NASIL YAPILIR?
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısına öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.
İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.
Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapacak öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini daha sonra belirtilecek tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, akademik takvimde sadece güz dönemi tarihleri duyuruldu. Bahar dönemi kayıt ve sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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- Açıköğretim üniversite öğrencileri dikkat! 2021-2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt nasıl yapılır?
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