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Son dakika: YÖK'ten flaş "DGS'de mazeret" kararı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Son dakika: YÖK’ten flaş DGS’de mazeret kararı

Son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda yükseköğretim kurumuna yerleşen; ancak çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların mazeretlerinin değerlendirilmesine karar verdi.

Son dakika: YÖK'ün dünkü toplantısında, 2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen; ancak kayıt tarihlerinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların durumu değerlendirildi.

Buna göre adayların, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildi.

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