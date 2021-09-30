Son dakika: YÖK'ten flaş "DGS'de mazeret" kararı

Buna göre adayların, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildi.

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