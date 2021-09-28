DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
DGS yurt kayıtları ne zaman yapılacak? 14 Eylül'de DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversite kayıtları 17-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversite kayıtları tamamlanan öğrenciler KYK yurt başvurularının hangi tarihlerde alınacağını araştırıyor. Konu hakkında KYK'dan resmi açıklama geldi. Peki, DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte cevaplar...
DGS yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından YKS ile yerleşen öğrenciler için yurt yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise gözler dikey geçiş yapan öğrencilerin yurt başvuru takvimine çevrildi. DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardınan KYK yurt kayıtları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
DGS YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi. DGS ek tercih sürecinin de tamamlanmasının ardından yurt başvuru takviminin açıklanması bekleniyor. KYK tarafından dikey geçiş öğrencileri için yapılcak yurt başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
ÖĞRENCİLER NASIL BAŞVURACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet'te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
DGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjan sayısı 5.369 olarak belirlendi. Ancak ek tercih işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı henüz belli olmadı. ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanacak duyuru ile detaylar belli olacak.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILACAK?
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
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