DGS yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından YKS ile yerleşen öğrenciler için yurt yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise gözler dikey geçiş yapan öğrencilerin yurt başvuru takvimine çevrildi. DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardınan KYK yurt kayıtları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

DGS YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi. DGS ek tercih sürecinin de tamamlanmasının ardından yurt başvuru takviminin açıklanması bekleniyor. KYK tarafından dikey geçiş öğrencileri için yapılcak yurt başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.