YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmeleri devam ediyor. 140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Birinci ek yerleştirme tercihlerinin tamamlanmasının ardından konu hakkında heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS birinci ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için ikinci ek tercih takvimi de henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ikinci ek yerleştirmeye ilişkin kılavuz yayınlandığında ahaber.com.tr'de olacak.