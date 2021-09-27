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YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...

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Giriş Tarihi: 27.09.2021
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YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...

YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS'de birinci ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül'de alındı. Ek tercih sonuçları heyecanla beklenirken gözler 140 puan alanların yapacağı tercihlere çevrildi. Bilindiği üzere bu sene TYT baraj puanı 140'a düşürülmüştü. 140 puan alanları daha sonra tercih yapabilecekleri duyurulmuştu. Peki, YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmeleri devam ediyor. 140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Birinci ek yerleştirme tercihlerinin tamamlanmasının ardından konu hakkında heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS birinci ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için ikinci ek tercih takvimi de henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ikinci ek yerleştirmeye ilişkin kılavuz yayınlandığında ahaber.com.tr'de olacak.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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