AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı olarak adlandırılan 2021 AKS sonuçları için geri sayım sürüyor. 5 Eylül'deki sınava katılım gösteren sözleşmeli ve kadrolu öğretmen adayları, MEB'in yapacağı "AKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. İşte, AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanır mı?

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adaylar sonuçlara ilişkin son dakika açıklamaları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurular sayfasını ve resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.