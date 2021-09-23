2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
23 Eylül tarihinde YKS 1. ek tercih süreci sona eriyor. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte adaylar ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. 2021 YKS 1. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Adaylar YKS ek tercih sürecinin ardından puana ve kontenjana göre bölümlere yerleşecek. Toplamda 2 ek tercih dönemi olacak. Peki; YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS 1. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? Üniversiteli olmak isteyen öğrenciler, ek tercih döneminde kontenjana ve kazandığı puana göre tercih yaptı. 23 Eylül akşamı sona erecek sonuçların ardından gözler YKS 1. ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki; YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS EK TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Fakat ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre sonuçların Eylül ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
Bu tercih döneminde TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebildi.
İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterdi.
YKS EK TERCİH BİTTİ Mİ?
Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün'ün açıklamaları şu şekilde;
"Değerli YKS adaylarımız,
2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.
Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim.
Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.
İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
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