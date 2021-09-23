2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Fakat ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre sonuçların Eylül ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

Bu tercih döneminde TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebildi.

İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterdi.