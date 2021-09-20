İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen ve aradan 2 hafta geçtikten sonra henüz açıklanmayan sonuçlara yoğun ilgi gösteriliyor. Öğrenciler, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyordu. Gözler MEB duyurusuna çevrildi. Öğrenciler sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Peki; 2021 bursluluk İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı?
2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? Devletten burs alma imkanı yakalamak isteyen yüzbinlerce öğrenci, 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınavına giriş yapmıştı. 5. sınıf öğrencilerinin yanı sıra, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin de giriş yaptığı sınav sonuçları için geri sayım sürüyor.
İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (2021)
İOKBS bursluluk sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.
2021 BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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