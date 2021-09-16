ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları sorgulama! KPSS A Grubu Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nereden öğrenilir?
Son dakika... KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (KPSS Lisans / ÖABT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kamu personeli adaylarının merakla araştırdığı KPSS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açıldı. KPSS sonuçları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS A Grubu Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (KPSS Lisans / ÖABT) sonuçları açıklandı. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 01 Ağustos'ta, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7-8 Ağustos'ta, 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS A Grubu Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nereden öğrenilir? İşte son gelişmeler...
KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayanadayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
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