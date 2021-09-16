KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yedek yurt başvurularına çevrildi. Yedeklere kalan öğrenciler, yedek başvuruların hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yedek yurt sırası sorgulama! Sıra ne zaman gelir? İşte cevaplar...

KYK YEDEK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK yedek yurt başvuru takvimi henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınan yedek yurt başvuruları ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

KYK YEDEK YURT SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yedek yurt sırası sorgulamak için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.

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