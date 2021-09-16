KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yedek yurt sırası sorgulama! Sıra ne zaman gelir?
KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yedeklere kalan öğrenciler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Yedek yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yedek yurt sırası sorgulama! Sıra ne zaman gelir? İşte haberin detayları...
KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yedek yurt başvurularına çevrildi. Yedeklere kalan öğrenciler, yedek başvuruların hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yedek yurt sırası sorgulama! Sıra ne zaman gelir? İşte cevaplar...
KYK YEDEK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, KYK yedek yurt başvuru takvimi henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınan yedek yurt başvuruları ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK YEDEK YURT SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yedek yurt sırası sorgulamak için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.
KYK YURT İZİNLERİ KAÇ GÜN?
Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.
KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL?
KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.
Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 ile 615 lira arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 lira güvence bedeli ödeyecek.
Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 lira olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımında bulunuluyor.
YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.
ÖĞRENCİLERİN BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE KAÇ GÜN İZİN HAKKI BULUNMAKTADIR?
Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.
YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması,
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