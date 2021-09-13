Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ve kırtasiye parası ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayında da en çok merak edilen konulardan biri Eğitime hazırlık ödeneği oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiili olarak görev yapan öğretmenlerin 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi için alacağı eğitim ödeneği tutarı belli oldu.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Eğitim ödeneği fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödenir. Kırtasiye ödeneği olarak da adlandırılan öğretim yılına hazırlık ödeneğine Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl zam yapılıyor.