Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ve kırtasiye parası ne kadar?
Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 yılı eğitim yılının başlamasının ardından eğitim ödeneğinin yatacağı tarih merak ediliyor. Halk arasında kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim ödeneğinin miktarıda merak edilen başka husus oluyor. İşte, eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ve kırtasiye parası ne kadar?
Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ve kırtasiye parası ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayında da en çok merak edilen konulardan biri Eğitime hazırlık ödeneği oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiili olarak görev yapan öğretmenlerin 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi için alacağı eğitim ödeneği tutarı belli oldu.
EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Eğitim ödeneği fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödenir. Kırtasiye ödeneği olarak da adlandırılan öğretim yılına hazırlık ödeneğine Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl zam yapılıyor.
2021 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 2020-2021 öğretim yılı için 1210 liraydı. 2021 Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 1250 lira olarak belirlendi.
Ağustos ayı içinde gerçekleşen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde alınan karar göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 1.400 TL olarak kabul edildi.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Her yıl okullar açılmadan hesaplara yatan Eğitim ödeneği, geçen yıl 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başlamıştı.
Eğitim Hazırlık ödeneğinin illere göre yatırıldığı biliniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda 2021 yılı hazırlık ödeneğinin 2 Eylül itibarıyla yatırılacağı bildirilmişti. Eğitime hazırlık ödeneğinin göreve başlayan tüm öğretmenlere önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge çıkacak mı, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Olası maaşlar...
- YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?
- Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
- SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...
- Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...
- Gözler MEB'de! Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?
- Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? Güneş fırtınasının etkileri nelerdir?
- İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım tatili ne zaman, hangi günler yapılacak? MEB tatil takvimi...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut...
- Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?