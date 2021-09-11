Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından maddi durumu yetersiz olmasına karşın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayın beklediği sonuç takvimi için detaylar belli oldu. İşte, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.