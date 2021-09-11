11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021
ABONE OL
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların beklediği sonuçlar için MEB tarih verdi. İşte, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından maddi durumu yetersiz olmasına karşın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayın beklediği sonuç takvimi için detaylar belli oldu. İşte, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA