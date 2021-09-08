DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih var mı, ücret ne kadar? Dikey geçiş üniversite kayıtları…
Binlerce kişi gündemde sıklıkla DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı’na katılmıştı ve sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini 7 Eylül tarihine kadar yapmıştı. Peki yerleştirme sonuçları için ÖSYM’den tarih bilgisi geldi mi? DGS ek tercih var mı, ücret ne kadar? Dikey geçiş üniversite kayıtları ne zaman alınmaya başlanacak? İşte ayrıntılar…
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih var mı, ücret ne kadar? Dikey geçiş üniversite kayıtları hangi tarihte? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tercihlerin dün sona ermesinin ardından ek tercih olup olmayacağı, DGS üniversite kayıtlarının hangi tarihlerde, nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm detaylar…
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını yapmaya başlayacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
DGS EK TERCİH VAR MI?
DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
DGS ilk tercihlerde adaylardan ücret istenmemektedir. Ancak ek yerleştirmelerde adaylardan 25 TL civarında bir ücret talep edilir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını YÖK'ün açıklayacağı tarih aralığında yapacak. YÖK, DGS üniversite kayıtlarının başlayacağı tarih hakkında genüz bir açıklama yapmadı.Öte yandan geçtiğimiz yıl kayıt işlemleri 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.
DGS kayıtları e-Devlet üzerinden kayıt E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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