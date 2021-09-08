DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih var mı, ücret ne kadar? Dikey geçiş üniversite kayıtları…

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS EK TERCİH VAR MI?

DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

DGS ilk tercihlerde adaylardan ücret istenmemektedir. Ancak ek yerleştirmelerde adaylardan 25 TL civarında bir ücret talep edilir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.