Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı?
Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlediği sınav yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti ve sonuçları merak konusu oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül’de yapıldı ve taban puanlar hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. Peki 2021 İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav 5 Eylül'de MEB tarafından düzenlendi ve hemen sonrasında soru cevaplar, sonuçlara dair bilgiler merak konusu oldu. Bursluluk sınavı puan hesaplamasına dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
2021 BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI
Bursluluk sınavı taban puanları her yıl değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama olarak puanlar şu şekildedir;
Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72
Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155
Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879
2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.
BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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