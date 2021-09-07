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Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021
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Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı sınavda adaylara 100 soru sorulurken 120 dakikalık süre tanındı. Sınava katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı sınavda adaylara 100 soru sorulurken 120 dakikalık süre tanındı. İşte, Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Henüz Bursluluk sınavına ilişkin soru kitapçığı adayların erişimine açılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

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