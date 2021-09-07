Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı sınavda adaylara 100 soru sorulurken 120 dakikalık süre tanındı. İşte, Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.