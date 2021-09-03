İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) olarak bilinen burs için her sene MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bursluluk sınavının amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı sağlamaktır. İşte, İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.