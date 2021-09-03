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İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?

İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde yapılacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar sınav giriş belgelerini çıkarıyor. Diğer yandan bursluluk sınavını kazanmak için gereken puanı merak ediyor. İşte, İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?

İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) olarak bilinen burs için her sene MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bursluluk sınavının amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı sağlamaktır. İşte, İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 28 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, GEREKLİ Mİ?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. 2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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