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Son dakika: Eğitim Öğretim Yılı Takvimi belli oldu! Yarıyıl tatili ne zaman?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Son dakika: Eğitim Öğretim Yılı Takvimi belli oldu! Yarıyıl tatili ne zaman?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ni sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ni sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

MEBden yeni eğitim öğretim yılı takvimi MEB'DEN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

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