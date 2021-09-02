Son dakika: Eğitim Öğretim Yılı Takvimi belli oldu! Yarıyıl tatili ne zaman?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ni sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi



🔔Ders zili 6 Eylül'de çalacak,



🗒️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,



🗒️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,



🗒️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,



📌Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV — MEB (@tcmeb) September 2, 2021