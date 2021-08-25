KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin barınmaları için yurt imkanı sağlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler başvuru takvimine çevrildi. Başvuurların sonuçlanmasının ardından öğrenciler yurtlara kayıtlarını yapabilecek. Peki, KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

2021 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Bir önceki başvuru sürecine göre, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Tercih sonuçlarının hangi tarihte belli olacağı henüz duyurulmasa da, eylül ayının ilk haftasında üniversite kayıtlarının başlayacak olması nedeniyle sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.