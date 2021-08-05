AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler belirlenen tarihlerde ek sınava katılacak. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrencilerin katılım sağlayacağı AÖL ek sınav için kayıt yenileme alınacak. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? 2021 AÖL ek sınav kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte haberin detayları...

AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 AÖL ek sınavı için kayıt yenileme işlemleri 9-13 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yapabilecekler.