YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite tercihleri hangi tarihte başlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi ise gözler tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.