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YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Adaylar nelere dikkat etmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 12:58
Milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin daha önce açıklamış olduğu kılavuza göre, üniversite tercihleri de 5-13 Ağustos'ta yapılacak. Peki tercihler nasıl yapılacak? Adaylar nelere dikkat etmeli? Psikolojik danışman Besim Türkoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
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