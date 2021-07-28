YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Adaylar nelere dikkat etmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı

Milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin daha önce açıklamış olduğu kılavuza göre, üniversite tercihleri de 5-13 Ağustos'ta yapılacak. Peki tercihler nasıl yapılacak? Adaylar nelere dikkat etmeli? Psikolojik danışman Besim Türkoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.

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